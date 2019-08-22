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Endonezya Merkez Bankası faizi düşürdü

22.08.2019 - 10:48
Endonezya Merkez Bankası faizi düşürdü | Ekonomi Haberleri

Endonezya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5.50'ye düşürdü.

Endonezya Merkez Bankası (BI) beklentilerin aksine iki ayda ikinci kez politika faizini düşürdü. BI böylece küresel resesyon olabileceğine dair endişelerin olduğu bir ortamda ekonomik büyümeye verdiği desteği artırdı.

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BI politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5.50'ye düşürdü.

Reuters anketine katılan 19 ekonomistten 17'si politika faizinin sabit tutulmasını beklerken, yalnızca ikisi faiz indirimi bekliyordu.

BI Başkanı Perry Warjiyo kararın Endonezya'nın düşük enflasyon görünümüyle tutarlı olduğunu belirtti.


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