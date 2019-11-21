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Endonezya Merkez Bankası faize dokunmadı

21.11.2019 - 12:08
Endonezya Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

Endonezya Merkez Bankası politika faizini yüzde 5'te sabit tutarken, bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürdü.

Endonezya Merkez Bankası (BI) art arda dört faiz indiriminin ardından bugünkü toplantısında politika faizini değiştirmedi. Ancak bankacılık sistemine ek likidite sağlamak ve büyümeyi desteklemek için bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) düşürdü.

Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 5'te sabit tuttu.

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Reuters anketine katılan 24 ekonomistten 20'si politika faizinin sabit tutulmasını bekliyorlardı.

BI önceki dört para politikası toplantısının her birinde faiz indirimine giderek, politika faizini 100 baz puan düşürmüştü.


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