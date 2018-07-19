Endonezya Merkez Bankası faize dokunmadı

Endonezya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 5.25'te tuttu.

Endonezya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmedi ve kırılgan para birimi rupiyi desteklemeye yönelik parasal sıkılaştırma döngüsüne ara verdi. Reuters' ın haberine göre; Merkez bankası yedi günlük ters repo faizini 5.25'te tuttu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Reuters anketine katılan 19 analistten 17'si faizin sabit tutulacağını tahmin ediyordu.

Etiketler