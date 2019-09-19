Endonezya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Endonezya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5.25'e düşürdü.

Endonezya Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini düşürerek üç ayda üçüncü kez faiz indirimine gitti. Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5.25'e düşürdü.

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İvme kaybeden ekonomik büyümeyi canlandırmaya çalışan merkez bankası böylece politika faizini bu yıl toplam 75 baz puan düşürdü.

Reuters anketine katılan 21 ekonomistten 13'ü politika faiz indirimi beklerken, 8 ekonomist faizlerin sabit tutulmasını bekliyordu.

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