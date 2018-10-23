Endonezya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Endonezya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 5.75'te tuttu.

Endonezya Merkez Bankası(BI) politika faizini beklentilere paralel olarak 5.75'te tuttu. BI Mayıs ortasından bu yana politika faizini beş kez artırmıştı.

Reuters anketine katılan analistler faizin sabit tutulacağını tahmin ediyordu.

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