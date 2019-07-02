‹ Önceki Haber Moody's'ten İngiltere uyarısı: Kredi zorluklarıyla karşı karşıya Moody's'ten İngiltere uyarısı: Kredi zorluklarıyla karşı karşıya Sonraki Haber › İngiltere'de inşaat sektörü sert daraldı İngiltere'de inşaat sektörü sert daraldı

En ucuz maliyetli güneş enerjisi Los Angeles’ta üretilecek

02.07.2019 - 15:40
En ucuz maliyetli güneş enerjisi Los Angeles’ta üretilecek | Ekonomi Haberleri

ABD'nin Los Angeles kentinde dünyanın en büyük ve en ucuz maliyetli güneş enerjisi projesinin gerçekleştirileceği açıklandı.

Los Angeles Belediyesi'nin Enerji ve Su İşleri Departmanı imzaladığı yeni anlaşma ile dünyanın en büyük ve en ucuz güneş enerjisi ve batarya depolama merkezi inşaa etmeye hazırlanıyor. Forbes dergisindeki habere göre, Los Angeles Enerji ve Su İşleri Komisyonu şehirdeki elektrik talebinin yüzde 7'sini güneş enerjisi ve bataryalardan sağlamak için 25 yıllık bir anlaşma imzalayacak.

Departmanın, Stratejik İşlerden Sorumlu Müdürü James Barner, dergiye yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın ABD'nin ve dünyanın en büyük, en düşük güneş enerji maliyetli ve yüksek kapasiteli batarya depolama projesi olduğunu söyledi.

Proje ile elde edilecek enerji maliyetinin doğal gazdan elde edilen enerji maliyetinin yarısı olduğu belirtiliyor.

James Barner, yaptığı açıklamada, kurulacak fabrikanın ortalamanın üzerinde daha fazla güneş enerjisi üreteceğini ve üretilen ekstra enerjinin de depolanacağını kaydetti. Fabrikanın 2023 yılı Nisan ayına kadar ilk bir milyon wattlık enerji üretimine başlaması bekleniyor.


‹ Önceki Haber Moody's'ten İngiltere uyarısı: Kredi zorluklarıyla karşı karşıya Moody's'ten İngiltere uyarısı: Kredi zorluklarıyla karşı karşıya Sonraki Haber › İngiltere'de inşaat sektörü sert daraldı İngiltere'de inşaat sektörü sert daraldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.201 Değişim: 0,47% Hacim : 8.052 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 99.179 02.07.2019 Yüksek 100.342
Açılış: 99.818
5,6588 Değişim: 0,24%
Düşük 5,6288 02.07.2019 Yüksek 5,7007
Açılış: 5,645
6,3936 Değişim: 0,21%
Düşük 6,3675 02.07.2019 Yüksek 6,4441
Açılış: 6,38
256,11 Değişim: 1,81%
Düşük 250,92 02.07.2019 Yüksek 256,45
Açılış: 251,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.