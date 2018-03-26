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En kıdemli ülke notu analistlerini işten çıkardı

26.03.2018 - 17:19

S&P en kıdemli ülke notu analistlerini işten çıkardı, birimi finansal hizmetler altında yapılandıracak.

Dünyanın en büyük kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, 100'den fazla analistini işten çıkarırken, en kıdemli ülke notu analistlerinden de en az beşinin görevine son verdi.

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre, yeniden yapılanma kapsamında, en az 130 ülkenin kredi notunu derecelendiren yüksek prestijli ülke kredi notu birimi, bankacılık sektörüne odaklanan Finansal Hizmetler iş biriminin altına yerleştirilecek.

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İşten çıkarmalar hakkında bilgi sahibi olan kaynak, görevine son verilen en kıdemli çalışanın, küresel ülke notu analisti Moritz Kraemer olduğunu söyledi.

İşten çıkarılan kıdemli çalışanlar arasında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika baş analisti Myriam Fernandez de Heredia Martinez ve Asya-Pasifik ülkelerinden sorumlu Liesl Saldanha da bulunuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, "Ülke notu grubu temelde dağıtıldı... Büyük bir karar. Sektörde lider olarak itibarın oluşturulması 25 yıl almıştı" dedi.


Etiketler

  • Standard&Poor's
  • kredi notları
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