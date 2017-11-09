En iyi yol: Kademeli faiz artışı

Cleveland Fed Başkanı Mester, ABD ekonomisini desteklemek ve enflasyonla mücadele etmek için en iyi yolun 'kademeli faiz artışı' olduğunu savundu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester CNBC'ye verdiği mülakatta, "Büyümeyi devam ettirmek açısından en iyi stratejinin kademeli yol izlemek olduğunu düşünüyorum. Elbette ekonomik görünümdeki değişimlerden de sorumlu olmalı, veriler geldikçe revizyonlar yapmalıyız" diye konuştu. Mester'in bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunmuyor.

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ABD Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında ekonominin ılımlı hızda büyüdüğünü belirtmiş, Aralık'ta bir faiz artışı daha olabileceğinin sinyalini vermişti. Mester, petrol fiyatlarındaki yükselişin şimdilik bir endişe kaynağı olmadığını da dile getirdi.

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