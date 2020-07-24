En iyi teklif Karsan'dan | Ekonomi Haberleri

Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ihalesine en iyi teklifi verdi.

Karsan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs satın alma ihalesine en iyi teklifi verdiğini duyurdu. Şirketin KAP'a açıklamasında, ihaleninin CNG yakıtlı (doğalgaz) 63 adet 12 metre solo ve 10 adet 18 metre körüklü otobüsü içerdiği; ilgili otobüslerin iki yıl süre ile garanti, bakım onarım ve temizlik işlemlerinin de üstlenileceği belirtildi.

Açıklamada, ihale sonucu ile ilgili olarak şirkete henüz yetkili mercii tarafından yazılı bildirim yapılmadığı belirtildi.

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