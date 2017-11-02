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En güçlü kadınlar belli oldu! İşte listeye giren tek Türk

02.11.2017 - 15:21

Forbes Dergisi tarafından yayımlanan `Dünyanın En Güçlü 100 Kadını Listesi`nde Güler Sabancı 58. sıraya yükseldi. Listede Türkiye`den başka isim yer almadı.

Forbes Dergisi 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını Listesi’ni açıkladı. Türkiye’den listeye giren tek isim Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı oldu. Sabancı, listede 12 sıra yükselerek 58. sırada yer aldı.

Dergi, Güler Sabancı’yı tanıttığı yazısında Topluluğu yöneten ilk kadın olduğunu belirterek, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu Mütevelli Başkanı ve Türkiye’nin en büyük özel vakfının başkanı olduğunu vurguladı.

Forbes tarafından 14. kez açıklanan listedeki sıralama; finansal güç (şirket değeri, kârlılık), medya görünürlüğü, iş hayatından sivil topluma, politikadan teknolojiye her alanda yaratılan etkiye göre yapılıyor. İlk sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in olduğu listede, İngiltere Başbakanı Theresa May ikinci, IMF Başkanı Christine Lagarde sekizinci, Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet 16., Hillary Clinton ise 65. sırada yer aldı.


Etiketler

  • Sabancı Holding
  • Güler Sabancı
  • Forbes dergisi
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