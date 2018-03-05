En güçlü artış yan sanayide

Otomotiv sektörü, şubat ayı ihracatında en güçlü artışı yan sanayi kaydetti.

Türkiye'nin başlıca ihracat kalemi olan otomotiv sektöründe geçen ay ihracat tutar olarak en çok artış kaydeden kalem yan sanayi oldu; yan sanayiyi binek otomobiller izledi. Otomotiv sanayi ihracatı geçen hafta cuma günü yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre şubat ayında geçen yıla göre yüzde 26 artışla 2.8 milyar dolara çıktı. Otomotiv sektörü Şubat ayında ülke ihracatının yüzde 22'sini gerçekleştirdi.

Sektörün ihracat alt kırılımlarını hafta sonunda yayımlayan Uludağ İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre ihracatı en güçlü artan ürün grubu otomotiv yan sanayi oldu. Otomotiv yan sanayi ihracatı Şubat'ta yüzde 28 artışla 937 milyon dolara çıktı.

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Binek otomobiller grubu yüzde 15 artışla 1.1 milyar dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu araç ihracatı yüzde 51 artışla 578 milyon dolar, otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 4 artışla 131 milyon dolar oldu. Sektörün toplamda en çok ihracat yaptığı ülke Almanya'ya ihracat yüzde 22 artarak 409 milyon dolara çıktı.

Otomotiv sektörünün ihracatından Avrupa Birliği'nin aldığı pay Şubat ayında yüzde 79 oldu.

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