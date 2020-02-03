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En fazla ihracat otomotiv endüstrisinden

03.02.2020 - 14:17 | Son Güncelleme :
En fazla ihracat otomotiv endüstrisinden | Ekonomi Haberleri

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 700 milyon 258 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 495 milyon 475 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 30,5 ile ile süs bitkileri ve mamülleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2019 yılının aynı dönemine göre, yüzde 5,1'lik artışla 11 milyar 153 milyon 283 bin dolarlık ihracat yapıldı.

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Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 9 yükselişle 2 milyar 50 milyon 283 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 8,6 artışla 330 milyon 359 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke sırasıyla 1,4 milyar dolar ile Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı ocakta yüzde 50 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında ocak ayında 53 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak dikkati çekti.

En dikkat çekici artışlar ise yüzde 110 artışla 30 milyon dolar ihracata imza atan Karabük, yüzde 33 artışla 11 milyon dolara ulaşan Kırklareli ve yüzde 33 artışla 17 milyon dolar ihracat yapan Giresun’da gözlendi. Karabük’te Çelik, Makine ve Hazırgiyim, Kırklareli’nde Hububat ve Giresun’da Fındık sektörleri ocak ayında ihracat başarısını pekiştirdi.

Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,4 milyar TL oldu. 6 bin 404 firma ocak ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.

PARİTE KAYBI 197,8 MİLYON DOLAR

Miktar bazında ihracatta ise ocakta yüzde 13,9 artışla 12,9 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ocak ayında avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 197,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.


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