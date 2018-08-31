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En değerli otomobil yine bir Ferrari 250 GTO oldu

31.08.2018 - 15:01
En değerli otomobil yine bir Ferrari 250 GTO oldu

Açık artırmada satılan en değerli otomobil pistlerin rekortmen efsanesi Ferrari 250 GTO oldu.

Ferrari tarihinin efsane modellerinden olan ve otomobil yarışları için sadece 39 adet üretilen 1962 model 250 GTO, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen 'Pebble Beach Concourse d'Elegance' etkinliğinde 'RM Sotheby's' tarafından düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. Hürriyetoto'nun haberine göre; açık artırmada 48,4 milyon dolara satılan 250 GTO, bu fiyatla rekor kırarak bir açık artırmada satılan en değerli otomobil oldu. Önceki rekor ise 38,1 milyon dolar ile 2014 yılında satılan yine bir Ferrari 250 GTO’ya aitti.

Ferrari’nin otomobil yarışları için yalnızca 39 adet ürettiği 1962 model 250 GTO, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı. RM Sotheby’s tarafından düzenlenen müzayedede 48,4 milyon dolara satılan 250 GTO, bu fiyatla rekor kırarak bir açık artırmada satılan en değerli otomobil unvanını kazanmış oldu. Önceki rekor ise 38,1 milyon dolar ile 2014 yılında satılan yine bir Ferrari 250 GTO’ya aitti.

ÜRETİLEN 3’ÜNCÜ 250 GTO

48,4 milyon dolara alıcı bulan otomobil, üretilen 3’üncü Ferrari 250 GTO olmasıyla dikkatleri çekiyor. Aynı zamanda, Pininfarina tarafından daha aerodinamik bir gövdeyle tasarlanarak 1964 yılında karoser üreticisi Scaglietti tarafından dönüştürülen dört otomobilden biri olma özelliğini de taşıyor. Ferrari 250 GTO’nun bu özel versiyonunun ilk sahibi İtalyan iş adamı Edoardo Lualdi-Gabardi, pistlerin ve tırmanma etaplarının en başarılı isimlerinden birisiydi ve 1962 İtalyan GT Şampiyonası’nda kendi sınıfında zafere ulaştı. Otomobilin ikinci sahibi Gianni Bulgari, 1963 Targa Florio’da klasman 1’incisi ve genel klasman 4’üncüsü olurken, üçüncü sahibi Corrado Ferlaino ise klasman 1’inciliğini tekrar ederek, bir yıl sonra otomobilin geliştirilmiş gövdesiyle genel klasmanda 5’inci oldu.


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