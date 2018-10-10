Emlak Konut'tan hedefinin üzerinde satış

Emlak Konut GYO 1 Ocak-30 Eylül arasında KDV hariç toplam 4.15 miyar lira değerinde satış yaptığını; böylece 4.08 milyar lira olan hedefinin üzerine çıktığını duyurdu.

Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada, ilk dokuz ayda ön satışlar dahil 4,194 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirildiği ve bunların KDV hariç toplam değerinin 4.15 milyar lira olduğu ifade edildi.

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Açıklamaya göre, söz konusu satışların toplam 846.99 milyon lira değerindeki 698 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildi. Şirketin 3. çeyrek itibarıyla 4.08 milyar TL toplam satış değeri ile 514,000 metrekare satılabilir alan hedefleri olduğu hatırlatılan açıklamada, "Satılan bağımsız bölümlerin toplam değerinin 4.15 milyar TL olduğu ve böylece hedefimiz olan 4.08 milyar TL'nin, 640,000 metrekare büyüklüğünde gerçekleşen satış alanı ile 514,000 metrekarelik satılabilir alan hedefinin aşıldığı görülmektedir" denildi.

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