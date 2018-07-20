Emlak Konut'ta yönetim belli oldu

Ertan Keleş Emlak Konut GYO' nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Emlak Konut GYO Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. KAP' da yer alan açıklamasında, "Yönetim kurulumuzun kararıyla,Yönetim Kurulu Başkanlığına Ertan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Mehmet Özçelik seçilmiştir" denildi.

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