Emlak Konut Genel Müdürü: 2020 daha hareketli olacak | Ekonomi Haberleri

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Gedikli, konutta faiz indiriminin sektördeki aktiviteyi hızlandırdığını belirterek, "Yaşanan olumlu gelişmelerin 2020 ve sonraki yıllarda Türk ekonomisinin ve gayrimenkul sektörünün daha iyi olacağının en önemli göstergesi" dedi.

Emlak Konut GYO güvencesiyle Pasifik İnşaat tarafından Ankara'da hayata geçirilen Merkez Ankara projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Hakan Gedikli, TCMB'nin üst üste yaptığı faiz indirimlerinin konut kredilerine yansımasıyla ticari faaliyetlerin hızlandığını söyledi.

Son günleri yaşanan yılı bölgedeki yoğun siyasi gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisinde geçirdiklerini dile getiren Gedikli, ülke ekonomisinde 2019'un ikinci yarısında tüketici eğilimlerinin ivme kazandığını, makroekonomik değişkenlerde de iyileşmenin sürdüğünü anlattı.

Gedikli, ekonomik verilerdeki iyileşmenin, faiz indirimlerinin ve konut kredilerinin yüzde 1'in altına düşmesinin gayrimenkul sektöründeki aktiviteyi de hızlandırdığını söyledi. Sektördeki hareketliliğe işaret eden Gedikli, "Özellikle son 3-4 aylık periyottaki ön satış rakamları, satış ofislerindeki ziyaretçi sayıları ve iletişim kanallarındaki yoğunluk sektörümüzdeki olumlu yöndeki hareketlenmeyi ve tüketicinin güvenini ispatlamaktadır." diye konuştu.

Hakan Gedikli, "Yaşanan olumlu gelişmeler 2020 ve sonraki yıllarda Türk ekonomisinin ve gayrimenkul sektörünün daha iyi olacağının en önemli göstergesi." ifadesini kullandı.

Faizlerin düşmesiyle ipotekli satışların eylülde katlanarak arttığını dile getiren Gedikli, düşük konut kredisi oranının öneminden bahsetti.

"GELECEK YIL 2020'DE 15 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDECEĞİZ"

Gedikli, kısa süre önce Başakşehir'de gelir paylaşımlı bir ihale gerçekleştirdiklerini belirterek, ihalenin ikinci oturumuna 4 firmanın katıldığını, bu durumun sektördeki olumlu gelişmeyi gösterdiğini söyledi. Emlak Konut olarak bugüne kadar başta İstanbul olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde 133 proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Gedikli, vatandaşlara kaliteli konut ürettiklerini anlattı.

Gedikli, "Bugüne kadar 127 bin bağımsız bölüm yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 7 bin bağımsız bölüm teslim ettik, yıl sonuna kadar 3 bin bağımsız bölüm daha teslim etmeyi amaçlıyoruz. 2020'de 15 bin bağımsız bölüme yakın teslim gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Merkez Ankara'nın her açıdan beklentileri karşılayacağını dile getiren Gedikli, projenin, sahip olduğu karma yapısıyla bölgeye canlılık getireceğini, yatırımcılarına kazandıracağını, sakinlerine yüksek standartlı bir yaşam imkanı sunacağını ve Ankara'da örnek gösterileceğini söyledi.

Gedikli, Merkez Ankara projesinden toplam 4 milyar 195 milyon TL satış geliri beklediklerini sözlerine ekledi.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'ne ilişkin bir soru üzerine Gedikli, "Finans merkezi projemiz şu anda tüm hızıyla sürüyor. 2021'in sonu, 2022'nin ortalarına kadar hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

PROJEDE, BİN 425 KONUT, OFİS BLOKLARI, AVM VE OTEL YER ALIYOR

Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Merkez Ankara'nın şehre damgasını vuracak bir proje olduğunu belirterek, projeyi, Ankara'nın gerçek merkezinde hayata geçirdiklerini söyledi.

Erdoğan, "Ankara'nın ilk merkezinde, gerçek merkezinde yükseliyoruz. Ankara'nın gerçek merkezinin tekrar eski cazibesini yakalaması için çok önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin tüm dünyada şehirle özdeşleşmiş marka binaların mimarı olarak bilinen Kohn Pederson Fox (KPF) tarafından Londra'da tasarlandığını kaydeden Erdoğan, tek parselde hayata geçirilen en büyük karma proje olma özelliği taşıyan Merkez Ankara'nın bir milyon 217 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğunu bildirdi.

Erdoğan, AKM Millet Bahçesi'ne komşu konumuyla fark oluşturacak projenin, blokların hepsinin yer altında birleştiğini kaydetti.

Projenin, dünyanın en iyi mimarlarının geliştirdiği konseptiyle modern Ankara'nın yeni yüzü olmayı hedeflediğini ve farklı yaşam stilleri için farklı yaşam alanları sunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Merkez Ankara'da 10 blokta, toplam bin 425 konut bulunuyor. Projede kendine özel peyzaj ve sosyal alanları ile 2 1'den 6 1'e kadar farklı daire tiplerinden oluşan 824 adet aile konutu ile 1 1 ve 2 1'lerden oluşan 601 adet şehir süitleri, açık hava alışveriş merkezinin 500 metre uzunluğundaki caddesi ile birbirinden ayrılıyor. Merkez Ankara, A plus ofis kuleleri, AVM ve otel de barındırıyor."

"ANKARA'YA GAYRİMENKULDE YENİ BİR VİZYON KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Erdoğan, projenin alternatifi olmadığını ve insanlara çok güzel bir seçenek sunacaklarını belirterek, Merkez Ankara'yla Başkent'e mimari ve gayrimenkul alanında yeni bir vizyon kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

İlk teslimi 2 yıl sonra yapacaklarını aktaran Erdoğan, ön satışlara başladıklarını, lansman yapmadan satışa açık konutların yüzde 30'unu sattıklarını, metrekare satış fiyatlarının 5 bin 500 liradan başladığını anlattı.

Erdoğan, ofislerine ise blok halinde talep geldiğini kaydederek, satılabilir ofis alanının 240 bin metrekare olduğunu, otelin ise 300 odalı olacağını bildirdi.

Merkez Ankara'nın bir köprü aracılığıyla AKM Millet Bahçesi'ne bağlanacağını dile getiren Erdoğan, projenin eski Ankara ile yeni Ankara'nın kesiştiği, şehrin en ulaşılabilir noktasında yükseldiğini söyledi.

Projenin tarihi ve kültürel alanlara, Ankapark'a, tren garına, hayata geçirilecek Etlik Şehir Hastanesi'ne, şehrin önde gelen üniversitelerine, metro ve Başkentray'a yakınlığından bahseden Erdoğan, Merkez Ankara'nın kolay ulaşılabilir olduğunu anlattı.

Erdoğan, projede, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, spa merkezi, squash alanı, spor sahaları, çocuk aktivite alanları ve hobi bahçeleri gibi sosyal aktivite alanlarının yer alacağını belirterek, Merkez Ankara'nın, seçkin mağazaları, restoranları, kafeleri, sinemaları, etkinlik alanları ve sunduğu sosyal imkânlarla başkentlilerin yeni buluşma noktası olacağını dile getirdi.

"MERKEZ ANKARA'YLA KENT YAŞAMINA ZENGİNLİK KATMAYI HEDEFLEDİK"

Kohn Pedersen Fox (KPF) mimarı Mustafa Chehabeddine, projeyi, Ankara'nın kent yaşamına zenginlik katmayı hedefleyen yeni bir şehir merkezi olarak tasarladıklarını söyledi.

Kamusal ve yarı kamusal mekanların çeşitli deneyimler sunmak üzere katmanlaştığını dile getiren Chehabeddine, etkinliği yüksek bir zemin kat kurgusu oluşturduklarını bildirdi.

Chehabeddine, "Nitelikli bir yoğunluk oluşturmak istedik. Projenin merkezi, omurgasına eklemlenen kamusal meydanlar, çekim merkezleri, buluşma noktaları ve projenin kentsel çevresi ile ilişki kuran bağlantı noktaları olarak işlev görmesini sağlıyor." diye konuştu.

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