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Emlak Konut 1.8 milyar kâr hedefliyor

09.01.2018 - 12:00

Emlak Konut GYO 2017'de 7.7 milyar TL değerinde satış yaptı, net kârın 1.8 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 2017'de 1.1 milyon metrekare büyüklüğünde, KDV hariç 7.7 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdiklerini; 2017 net kârının 1.8 milyar lira seviyesinde olmasını beklediklerini söyledi.

Kurum, 2018 yılı için ise 7.2 milyar lira satış, 1.8 milyar lira net kâr hedefleri bulunduğunu belirterek; aralarında Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent arsalarının bulunduğu bir dizi ihaleye çıkmayı ve söz konusu arsalarla 10 milyar TL'lik iş hacmi oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Emlak Konut GYO, bu sabah KAP'a yaptığı açıklamada 2018 beklentilerini açıklamış ve 2018 net kârını 1.8 milyar lira olarak öngörmüştü.

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Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum ise yaptığı yazılı açıklamada, 2018 beklentilerinin yanı sıra, 2017 yılı sonuçları ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

Kurum, 2017 başında belirlenen hedefleri yüksek oranda yakaladıklarını belirterek, "2017 yılı içerisinde 1.1 milyon metrekare büyüklüğünde ve 7.7 milyar TL'lik satış gerçekleştirdik. Ayrıca 2017 yılında 1.8 milyar TL net kar hedeflemekteyiz" dedi.

Emlak Konut'un 2017'de 1.27 milyar TL değerinde arsa alımı gerçekleştirdiğini ifade eden Kurum, ayrıca gerçekleştirilen dokuz adet gelir paylaşım ihaleleri ile yaklaşık 13 milyar TL'lik değer oluşturduklarını söyledi.

Kurum, 2018 yılında da ihalelere devam edeceklerini belirterek şöyle dedi:

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"Mevcut 5.3 milyar TL değerindeki arsa portföyümüz içerisinden, İstanbul'da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent gibi merkezi konumlarıyla dikkat çeken arsalarımızı ihale etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Anadolu'da Ankara Saraçoğlu'nda ve Samsun gibi illerimizde de ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değerleri yaklaşık 2.1 milyar TL olan söz konusu arsalarımızla 10 milyar TL'lik iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz."

Yaklaşık 2017 yılında ihalesini yaptıkları ve ruhsat alım işlemlerini sonlandıracakları projelerin lansmanlarını da 2018 içerisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Kurum, "Bu çerçevede 2018 için 7.2 milyar TL seviyesinde satış hedefimiz bulunuyor. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 830,000 metrekare bağımsız bölüm satışı ve toplamda 1.8 milyar TL net kar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.


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