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Emlak Katılım’dan 200 milyon liralık sukuk ihracı

29.04.2020 - 13:38
Emlak Katılım’dan 200 milyon liralık sukuk ihracı | Ekonomi Haberleri

Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla yıl sonuna kadar toplam 1 milyar liralık sukuk ihracı yapmayı planlıyor. Emlak Katılım, yapmayı planladığı 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı için, 28-29 Nisan tarihlerinde talep toplayacak.

Sukuk piyasasındaki faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen Emlak Katılım, 26 Mart’da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı 2 milyar liralık ihraç tavanı programı kapsamında kira sertifikası ihraçlarını nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirecek ve bu kapsamda yapmayı planladığı 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı için 28-29 Nisan tarihlerinde talep toplayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, kira sertifikası piyasasının her geçen gün gelişerek büyüdüğünü belirterek, kira sertifikası ihracı yoluyla hem kaynak çeşitliliğini artıracaklarına hem de daha fazla hacme ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

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Bayraktar, faizsizlik prensibi ile çalışan yatırım ve emeklilik fonlarının her geçen yıl büyümesiyle birlikte piyasada kira sertifikası ihraçlarına olan talebin daha da artacağını öngördüklerini aktardı.

Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomi dinamiklerini derinden etkileyerek yeni bir dönemin kapılarını açtığına işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, aldığı yerinde önlemlerle pandemi döneminde pek çok ülkeye göre başarılı bir tablo ortaya koydu. Türkiye olarak, pandemi dönemi ardından sağlam temellere dayanan ekonomik altyapımızla hızla atağa geçeceğimize inancımız tamdır. Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin gücüne güveniyoruz. Esnafımızın, KOBİ’lerimizin, iş adamlarımızın gücüne, potansiyeline güveniyoruz. Birlik olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin, geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ve hayata geçirdiği stratejik projelerle önümüzdeki yıllarda yükselen grafiğini artırmaya devam edecektir."


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