Emirates daha fazla çalışanını işten çıkaracak | Ekonomi Haberleri

Emirates Havayolları, bugün daha fazla pilot ve kabin mürettebatını işten çıkaracak.

Dünyanın uzun mesafeli uçuş yapan en büyük havayollarından biri olan Emirates, kaynakların verdiği bilgiye göre bugün daha fazla pilot ve kabin mürettabatını işten çıkaracak.

Dubai'nin devlet kontrolündeki havayolları, koronavirüs pandemisinden kaynaklanan nakit sıkışıklığını aşmak için salı günü yüzlerce pilotu ve binlerce kabin mürettebatını işten çıkarmıştı.

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Dün konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, bu hafta Airbus A380 ve Boeing 777 pilotlarının da dahil olduğu daha fazla çalışanın işten çıkarılacağı öngörülüyordu.

Emirates sözcüsü, havayollarının dün bazı çalışanların işten çıkarıldığı yönündeki açıklamasının ötesinde başka bir yorum yapmadı.

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