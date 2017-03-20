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Emeklinin Temmuz maaşı belli oldu

20.03.2017 - 16:10 | Son Güncelleme : 20.03.2017 - 16:32

Temmuz artışının SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise yüzde 4.59 olacak.

Emekliler promosyon ve ikramiyelerinden sonra maaş zammına da kavuşuyor. Tahminler, Temmuz artışının SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise yüzde 4.59 olacağı yönünde. Enflasyona göre zam oranı artabilecek.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

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Bu yıl emekliler 4'lü kazanç elde edecek. 11.5 milyon emekli için, Ocak'taki zammın ardından, Mart'ta da promosyon dönemi başladı. Şimdiden 4 milyonu aşkın emekli promosyonu cebine koydu. Ödemeler Mayıs sonuna kadar tamamlanacak, promosyon almayan emekli kalmayacak. 408 bin memur emeklisine ek ikramiye ödemeleri de başladı. Yasa çıkar çıkmaz başvuran 90 bin emekli, 700 milyon liralık ödemeyi bu ay alıyor. Ödemeler devam edecek. Bu kazançları, Temmuz zammı izleyecek. Tüm emekliler, Temmuz'da zam alacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.

KESİN ORANLAR TÜİK VERİLERİNDEN SONRA BELLİ OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek.

ZAM FARKLARI YANSITILACAK

Merkez Bankası, ilk 6 aylık dönemde enflasyonun yüzde 3.59 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.59 olacak, memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 4 zam + yüzde 0.59 enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak enflasyon tahminden daha yüksek çıkarsa, hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin Temmuz zammı daha da yükselecek. Kesin oran, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle belli olacak.


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