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Elon Musk'ın tweeti 14 milyar dolara mal oldu

02.05.2020 - 15:52
Elon Musk'ın tweeti 14 milyar dolara mal oldu | Ekonomi Haberleri

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, kurucusu Elon Musk'ın son tweeti sonrası 14 milyar dolar azaldı. Musk tweetinde, "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını yazdı.

Tesla'nın hisse senetleri bu yıl değer kazanmıştı. Şirketin piyasa değeri bir ara 100 milyar dolara yaklaşmıştı.

Tesla'nın piyasa değerinin bu meblağı bulması halinde, Musk yüz milyonlarca dolar prim alacaktı.

2018'DE 20 MİLYON DOLAR CEZA ÖDEMİŞTİ

Elon Musk 2018'de de Tesla'nın New York Borsası'ndaki geleceğini yorumladığı bir tweeti sonrası da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Musk ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Tesla'nın kurucusunun son iki tweeti ise "Kız arkadaşım bana kızdı" ve "Hemen hemen tüm mülklerimi satıyorum, ev sahibi olmayacağım" oldu.

Elon Musk'ın Twitter'da 33 milyon 400 bin takipçisi var.


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