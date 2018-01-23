Elon Musk artık maaş almayacak

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın bundan sonra gelir elde etmesi için şirketinin ve hissedarlarının yüksek oranda kâra ulaşması gerekiyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, CEO Elon Musk'ın bundan böyle düzenli maaş ya da prim almayacağını, şirketin kârına ve hisse performansına göre gelir elde edeceğini duyurdu.

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre Musk'a ödenecek miktar, piyasa değerinin ve operasyonel dönüm noktalarının birleşimi olacak. Alınan yeni kararla Tesla'nın piyasa değerinin öncelikle 100 milyar dolara ulaşması gerekiyor. Bu seviye görüldüğünde Musk bir dilim elde edecek. Sonraki her yıl da şirket, değerine 50 milyar dolar eklemeli. Musk'ın toplamda 12 dilime denk gelen tüm hakedişlerini elde etmesi için ise Tesla'nın 650 milyar dolarlık bir şirket olması gerekiyor.

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Tesla'nın aynı zamanda faiz vergi ve amortisman öncesi kâr hedeflerini de karşılaması gerekiyor.

Anlaşma kapsamında 46 yaşındaki girişimci CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak kalmaya devam edecek. Musk'ın şirkete başka bir CEO atama yetkisi de olacak. Palo Alto merkezli otomotiv devinin mevcut piyasa değeri 59,1 milyar dolar.