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Elon Musk 25 milyon dolarlık Tesla hissesi aldı

17.06.2018 - 15:10
Elon Musk 25 milyon dolarlık Tesla hissesi aldı

Geçtiğimiz hafta Tesla'daki toplam işgücünün yüzde 9'unun işten çıkarılacağını açıklayan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketine olan umutları taze tutmak için 25 milyon dolarlık hisse satın aldı.

Musk'ın elindeki toplam Tesla payları, satın aldığı 72 bin 500 adet hisseyle birlikte 34 milyona ulaştı.

Öte yandan Musk, bir e-mail mesajı ile Model 3 üretimindeki başarılarından dolayı çalışanlarını tebrik etti, ancak hedeflere ulaşabilmek için 'radikal iyileştirmeler' ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.

Tesla bu ay sonuna kadar haftalık Model 3 üretimini 5 bin adete çıkarmayı hedefliyor.

Tesla, son dönemde Model 3 teslimatında yaşanan gecikmelerle gündeme geliyor. Musk, Kasım 2017'de yaptığı açıklamada haftada 5 bin Model 3 üreteceklerini ve bu sayının yıl ortasında 10 bine çıkacağını söylemişti. 2018'de de 700 bin aracın piyasada olacağının sözünü vermişti. Ancak gelinen noktada toplamda üretine Tesla sayısı yaklaşık 37 bin 500 ve haftalık üretim ortalama 2 bin 600.

Elon Musk, şirkete ıolan güvenini göstermek adına geçtiğimiz hafta içerisinde 25 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi


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