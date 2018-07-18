Elif Holding' i Turkven satın aldı

Turkven'in danışmanlığını yaptığı uluslararası yatırımcılar ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Elif Holding'in çoğunluk hissesini aldı.

Turkven'in yaptığı yazılı açıklamada Elif Holding'in Türkiye'deki en büyük ambalaj üreticileri ve ihracatçıları arasında yer aldığı, satın almanın Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacağı ifade edildi.

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Reuters' ın haberine göre; Rekabet Kurumu kısa bir süre önce Alpha Flexibles BV adlı şirketin Elif Holding AŞ'nin tam kontrolünü devralmak için başvurduğunu açıkladı.

Bültende yer alan bilgiye göre Elif Holding'in 1400 çalışanı ve Türkiye ile Mısır'da yılda toplam 90 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor.

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