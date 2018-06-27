‹ Önceki Haber İhracat kredilerinin 2018 ülke limitleri belirlendi İhracat kredilerinin 2018 ülke limitleri belirlendi Sonraki Haber › Dolar kuru 4.60 TL'nin altını gördü! İşte piyasa beklentisi Dolar kuru 4.60 TL'nin altını gördü! İşte piyasa beklentisi

Elektrik üretimi nisan ayında yükseldi

27.06.2018 - 09:29
Elektrik üretimi nisan ayında yükseldi

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 22 milyon 870 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Nisan Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,8'i doğalgaz, yüzde 17'si barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 16,8'i ithal kömür, yüzde 16'sı ise linyit santrallerinden karşılandı.

Bu kaynakları akarsu, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

AA'nın haberine göre, lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artarak, 22 milyon 870 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda elektrik üretimi, doğalgaz santrallerinde yüzde 11, barajlı hidrolik santrallerde ise yüzde 8,5 azaldı. İthal kömürden elektrik üretimi yüzde 45,4, linyitten elektrik üretimi ise yüzde 23,4 artış gösterdi.

##$HABER_1447128$##

ABONE SAYISI ARTTI

Nisanda elektrikte abone sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 artışla 42 milyon 993 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 5,3, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,2, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,5, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 1,8 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı da yüzde 3,7 arttı.

Nisanda faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 18 milyon 394 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 44,9'u sanayi, yüzde 27,8'i ticarethane ve yüzde 22,7'si de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 2,6'sı aydınlatma ve yüzde 2'si de tarımsal sulama kaynaklı gerçekleşti.

KURULU GÜÇ YÜZDE 4,9 ARTTI

Nisan sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artışla 82 bin 101 megavata çıktı.

Kurulu gücün yüzde 32,2'sini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik, yüzde 11,3'ünü de linyit santralleri oluşturdu.

Kurulu kapasitenin kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel-oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üretilen tesislerden oluştu. 


Etiketler

‹ Önceki Haber İhracat kredilerinin 2018 ülke limitleri belirlendi İhracat kredilerinin 2018 ülke limitleri belirlendi Sonraki Haber › Dolar kuru 4.60 TL'nin altını gördü! İşte piyasa beklentisi Dolar kuru 4.60 TL'nin altını gördü! İşte piyasa beklentisi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.227 Değişim: 0,28% Hacim : 7.250 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.487 28.06.2018 Yüksek 96.993
Açılış: 95.807
4,5901 Değişim: 0,12%
Düşük 4,5845 29.06.2018 Yüksek 4,5957
Açılış: 4,5845
5,3091 Değişim: -0,04%
Düşük 5,3050 29.06.2018 Yüksek 5,3192
Açılış: 5,31115
184,20 Değişim: 0,10%
Düşük 184,02 29.06.2018 Yüksek 184,47
Açılış: 184,02
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.