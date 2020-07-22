‹ Önceki Haber Seyahat için üç ayda 4 milyar lira harcandı Seyahat için üç ayda 4 milyar lira harcandı Sonraki Haber › Vakıf Katılım’dan 22 Milyar TL’lik sukuk ihracı Vakıf Katılım’dan 22 Milyar TL’lik sukuk ihracı

Elektrik tüketiminde yeni rekor kırıldı

22.07.2020 - 14:34
Elektrik tüketiminde yeni rekor kırıldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 934 bin 482 megavatsaatle günlük bazda rekor seviyesine ulaşıldı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de dün 934 bin 482 megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece, elektrik tüketiminde 7 Temmuz'da 932 bin 351 megavatsaat olarak kayıtlara geçen rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 31 bin 759 megavatsaatle 07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 43 bin 130 megavatsaatle 17.00'de gerçekleşti.

Ayrıca, Türkiye'de dün 932 bin 976 megavatsaatle yılın en yüksek elektrik üretimine ulaşıldı. 7 Temmuz'da bu rakam 927 bin 648 megavatsaat olmuştu.Söz konusu üretimin yüzde 25,3'ü doğal gaz, yüzde 21,7'si ithal kömür ve yüzde 19,7'si barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.256 Değişim: 0,18% Hacim : 16.559 Mio.TL Son veri saati : 15:15
Düşük 117.536 22.07.2020 Yüksek 119.372
Açılış: 118.816
6,8478 Değişim: 0,40%
Düşük 6,8162 22.07.2020 Yüksek 6,8539
Açılış: 6,8205
7,9293 Değişim: 0,83%
Düşük 7,8064 22.07.2020 Yüksek 7,9330
Açılış: 7,8643
409,15 Değişim: 1,32%
Düşük 403,67 22.07.2020 Yüksek 410,34
Açılış: 403,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.