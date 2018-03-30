Elektriğe 3 ayda ikinci zam

Yılbaşında elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 8.8 zammın ardından yeniden zam geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre konutta elektrik fiyatlarına yüzde 2.7 zam yapıldı.

##$HABER_1445086$##

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, elektriğe 1 Nisan tarihinden itibaren zam gelecek. İlk tespitlere göre konutlarda elektrik yüzde 2.7 oranında zamlanacak. Meskenler için uygulanan elektrik tarifesi yılın başında bir kilovatı 36.1371 kuruş olarak belirlenmişti. Bugün Resmi Gazete’de çıkan yeni kararla konut için kilovat 37.1251 kuruşa çıkarıldı. Sanayide kullanılan elektrik için ise farklı tarifeler devreye girdi. Zam oranlarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun açıklama yapması bekleniyor.