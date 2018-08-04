‹ Önceki Haber Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti Sonraki Haber › Yasal dayanağı ortadan kalktı Yasal dayanağı ortadan kalktı

"Ekonomiye güven" ibresi yukarıya döndü

04.08.2018 - 23:03
"Ekonomiye güven" ibresi yukarıya döndü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından, seçim sürecindeki belirsizlikte aşağı yönlü hareket eden "güven endeksleri" yeni sistemle tekrar yükselişe geçti. Temmuzda, sene başından haziran sonuna kadar düşüş eğiliminde olan ekonomik güven endeksi yüzde 2, tüketici güven endeksi yüzde 4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 3,1 ile artış trendine girdi.

Seçim sürecindeki belirsizlikte aşağı yönlü hareketler gözlenen ekonomiye güven endekslerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından yeniden yükseliş gerçekleşti.

Sene başından haziran sonuna kadar seçim sürecinin de etkisiyle düşüş eğiliminde olan ekonomiye yönelik güveni gösteren endeksler, 24 Haziran'da yapılan seçim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik hızlı düzenlemeler, mali disiplin ve para politikalarındaki etkili mesajlarla yeniden yükselişe geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubattan itibaren düşüş gösteren ekonomik güven endeksi geçen ay bir önceki aya göre yüzde 2 artarak toparlanma eğilimi gösterdi.

Tüketici güven endeksi de yüzde 4'lük bir yükselişle son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Şubattan bu yana düşüşlerin göründüğü hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 yükselişle olumlu trende girdi.

Sektörler arasında en çok artışın görüldüğü perakende ticaret sektörü güven endeksi de söz konusu ayda yüzde 3,1 yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 arttı.

Reel kesim güven endeksinde de düşüş hızında gerileme görüldü. Haziran'da yüzde 3,9 gerileyen endeks, geçen ay yüzde 1 düşüş gösterdi.

TÜKETİCİNİN GELECEĞE DÖNÜK OLUMLU BEKLENTİLERİ ARTTI

Tüketicilerin beklenti ve eğilimlerine bakıldığında da mevcut ve gelecek dönem için pozitif sonuçlar ortaya çıktı.  Temmuzda bir önceki aya göre, hanelerin mevcut maddi durumunu gösteren endeks yüzde 0,8 artarken, gelecek 12 aylık dönem için maddi durum beklentilerinde de yüzde 3,3 yükseliş gözlendi.

Geçen 12 aylık duruma göre mevcut durumdaki genel ekonomik durumu ifade eden tüketici değerlendirmelerini içeren endekste temmuzda hazirana göre yüzde 3,5 artış kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönem için genel ekonomik durum beklentisindeki yükseliş de yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

DAYANIKLI TÜKETİM MALI ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN

Tüketiciler, dayanıklı tüketim malı satın almak için uygun zamanın günümüz olduğunu ifade ederken, mevcut dönemin bu satın almalara uygunluğunu gösteren endeks yüzde 7,4 arttı. Söz konusu endeks gelecek 12 aylık dönem için ise yüzde 0,4 azaldı.

Mevcut dönemin tasarruf etmek için uygunluğunu ortaya koyan göstergede de yüzde 3,5 yükseliş görülürken, gelecek 12 aylık dönemde vatandaşların tasarruf etme ihtimalinde yüzde 10,2 artış kaydedildi.

TÜİK'in metodolojisine göre, tüketmek için borç kullanmak, harcamaları ve piyasaları olumlu yönde etkileyeceğinden tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu ifade ediyor. Buradan yola çıkarak, söz konusu endeksin yüzde 3,2 artışı tüketicinin gelecekte harcama yapmak için daha olumlu bir görüşe sahip olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimali endeksi yüzde 1 artarken, konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi yüzde 12,4 azaldı. 


‹ Önceki Haber Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti Sonraki Haber › Yasal dayanağı ortadan kalktı Yasal dayanağı ortadan kalktı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.610 Değişim: 1,13% Hacim : 7.926 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.483 03.08.2018 Yüksek 96.064
Açılış: 94.483
5,0821 Değişim: 0,27%
Düşük 5,0613 04.08.2018 Yüksek 5,1154
Açılış: 5,0682
5,8805 Değişim: 0,07%
Düşük 5,8666 04.08.2018 Yüksek 5,9341
Açılış: 5,8761
198,35 Değişim: 0,77%
Düşük 196,46 03.08.2018 Yüksek 199,43
Açılış: 196,83
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.