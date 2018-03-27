Ekonomiye güven azaldı

Ekonomik güven endeksi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2.6 gerileyerek 103 değerinden 100.2 değerine geriledi.

Ekonomide geçen yılki güçlü seyir ve kurda görülen gerilemeye paralel endeks Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10 artarak 104.9 ile beş ayın en yüksek değerini almıştı. TÜİK verilerine göre endeks Ocak'taki sert artış ardından Şubat ve Mart ayında ise gerilemiş oldu.

Endeks Temmuz 2017'de 100 değerinin üzerine çıkmış, Ağustos 2017'de ise 2012'den bu yana en yüksek olan 106.4 değerini almıştı. Sonrasında düşüş eğilimine geçen endeks 2017 yılını 95.3 seviyesinde bitirdi.

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TÜİK açıklamasına göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

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