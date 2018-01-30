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Ekonomiye güven arttı

30.01.2018 - 10:19

Ekonomik güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10 artarak 95,3'ten 104,9'a yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 10 artarak 95,3'ten 104,9'a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

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Buna göre, ekonomik güven endeksi bu ay, Aralık 2017'ye göre yüzde 10 artarak 95,3 değerinden 104,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ocak ayında tüketici güven endeksi 72,3, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 110,9, hizmet sektörü güven endeksi 102, perakende ticaret sektörü güven endeksi 106,2 ve inşaat sektörü güven endeksi 87 değerine çıktı. 


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