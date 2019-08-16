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"Ekonomiye daha çok destek vermek gerekiyor"

16.08.2019 - 09:26
"Ekonomiye daha çok destek vermek gerekiyor" | Ekonomi Haberleri

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, "Ekonomiye daha çok destek vermek gerektiğini" söyledi ve Eylül’deki Federal Açıp Piyasa Komitesi toplantısında tüm verileri değerlendireceklerini vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Başkanı Neel Kashkari, ekonomik görünüm için gelen finansal piyasa ve ekonomi sinyallerini "karışık" olarak niteledi. Kashkari, Fed’in büyümeyi desteklemek için faizleri daha da indirmesine büyük olasılıkla destek vereceğinin sinyalini verdi.

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Ticari gerilimlerin, işletmeleri tedbirli davranmaya yönlendirdiğini vurgulayan Kashkari, ABD’de getiri eğrisinin terse dönmesinin küresel hisse senedi piyasalarında düşüşe yol açtığına dikkat çekti.

Bununla birlikte istihdam piyasası ve tüketici harcamalarındaki güçlü gelişmenin sürdüğünü vurgulayan Kashkari, Eylül ayındaki Federal Açıp Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında karar almak için tüm verileri değerlendireceklerini söyledi ve ekledi: "Evet, ekonomiye daha çok destek vermek gerekiyor; çünkü, büyümenin sürmesi gerekiyor. ’Durgunluğun (resesyon) bizi vurmasına izin vermemeliyiz kampı’na eğilimliyim."


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