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Ekonomiye 560 milyon dolarlık taze kaynak

03.04.2020 - 09:24
Ekonomiye 560 milyon dolarlık taze kaynak | Ekonomi Haberleri

Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye piyasalarına yaklaşık 560 milyon dolar kaynak sağladı.

Akbank’ın 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+yüzde 2.25 ve Euribor+yüzde 2 olarak gerçekleşti. Bankanın bu başarılı işlemine 12 ülkeden 24 banka katıldı.

Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank’ın başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili olarak, “Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını, finansal piyasalarla birlikte reel ekonomilere ve günlük yaşama da olumsuz yansıyor. Likiditeye ve döviz kaynağına erişimin zorlaşmasının yanı sıra, birçok şirket ve bankanın uzaktan erişim yöntemiyle çalışma düzenine geçişi de sendikasyon kredilerinin onay süreçlerini etkiliyor. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi. Piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen, geçtiğimiz Mart 2019’daki sendikasyon kredimize kıyasla, faizi dolar kısmında 25 bps, Euro kısmında 40 bps azalttık. Yüksek belirsizlik ortamına ve faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyon kredimiz bankalardan bir kez daha ilgi gördü. 12 ülkeden 24 bankanın katılımıyla yaklaşık 560 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladık” diye konuştu.


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