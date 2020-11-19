Ekonomistlerden 'faiz kararı' değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Ekonomistler Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Naci Ağbal Başkanlığı'nda toplanan Merkez Bankası faizleri 475 baz puan artırarak yüzde 15'e yükseltti. Uzmanlar faiz artırımının beklentiler dahilinde olduğunu açıkladı.

İşte yorumlar...

Eral Karayazıcı – Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

TCMB bugün öngörülebilirlik ve sadeleştirme adına önemli bir karara imza attı. Toplantı öncesi yüzde 14,75 olan fiili faizin 25 BP üzerine haftalık faizi yükselterek aslında 0,25 puanlık bir faiz artışı yapıldı. Karar enflasyon beklentilerini aşağıya çekecek ve Türk varlıkları adına destekleyici olacaktır.

Geçen hafta verilen mesajlar ülkeye güçlü yabancı girişine neden olmuştu. Şüphesiz bu yatırımcıların bir bölümü kar realizasyonuna gidebilir. Ancak yeni girişler ile ben önümüzdeki 3-6 aylık vadede başta Türk Lirası Türk varlıklarının ilave primlere sahne olabileceğini düşünüyorum.

Toplumda en önemli yanılgı TCMB’nin bu adımını takiben yarın mevduat ve kredi faizlerinde dikkate değer yükseliş olacağının sanılması. Böyle bir şey olmayacak. Aksine Türkiye risk primi gerilemeye devam ederse birkaç ay sonra piyasa faizinin TCMB faizinin de altında oluşması zemin kazanacaktır.

Gerek dolar ve Euro gerek altın halen benzerimiz ülkelere kıyasla Türkiye’de yüksek değerle işlem görüyorlar. Ben açıkçası önümüzdeki 3-6 aylık vadede bu farkın bir kısmının daha kapanabileceğini ve dolar/TL’nin 7.00 TL civarına gerileyebileceğini düşünüyorum.

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

TCMB, yapmış olduğu 475 baz puan artış ile dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesini ve bir hafta vadeli repo faiz oranının parasal duruş için tek gösterge haline gelmesini hedeflediğini net olarak göstermiş oldu. Bu kararı ile piyasanın önüne geçerek konumunu sağlamlaştırarak olması gereken yerini aldı. Diğer alternatifler olan pas geçilmesi ya da 200-250 baz puan gibi bir artış yapılsa idi öncelik TL’nin değer kaybı olmayacak ve reel sektör üzerindeki finansman yüklerinin daha da ağırlaşmaması olacaktı.

Şimdi bu kararın ardından gözlerimiz Bankaların bu kararı mevduat hatta özellikle kredi fiyatlarına ne şekilde yansıtacağı yönünde olacak. Eğer Bankalar bu faiz artışını, müşterileri olan firmalar tarafından kullanılmakta olan aktif ticari kredilere yansıtırlarsa bu durumda reel sektör üzerindeki borç yükünün daha da arttığı günler yaşayabiliriz. Bu finansman maliyetlerinin firmalar tarafından son kullanıcılara, yani fiyatlara yansıması olursa beklenen enflasyon düşüşünü de kısa vadede görmemiz güç olacaktır. Önümüzdeki günler bize şunu gösterecek; fiyatlar genel seviyesindeki artışın ana tetikleyicisi TL değerinin dolar ve Euro karşısında hızlı erimesi mi yoksa faiz oranlarının yüksek seyretmesi mi? Ancak bu kanıya net olarak varabilmemiz için faiz kararı sonrasında 7.50 TL seviyelerini gören sonra 7.60 TL üzerine çıkan dolar/TL kurunun stabil seyrini koruyabilmesi ve Dolar Endeksinde meydana gelebilecek artışlara dayanabiliyor olması lazım.

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

TCMB beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 15’e getirdi. Piyasa faiz artırım ile ilgili beklentiye bir tık attı. Bununla birlikle Merkez Bankası sadeleşme kararını da piyasaya aktarmış oldu. MB faiz karar metninde tek fonlama kanalı haftalık repo olacak dedi. TCMB rezervlerinin güçlendirilmesi, dolarizasyonun tersine çevrilmesi, ülke risk priminin düşürülmesi gibi amaçlar metine girmiş durumda. Piyasa beklentilerini tam olarak karşıladı. Başka bir deyişle MB piyasa beklentisini anladı ve buna cevap verdi.

475 puan faiz artışı zaten fiyatlanan bir beklentiydi. Karardan sonra doların vites artırarak güçlü aşağı yönde eğilim göstermemesinin ana nedeni piyasanın bunu 10 gündür satın almasından kaynaklanıyor. Aynı durum borsa için de geçerdi. Kur şu sıralar 7.60 TL seviyesinde işlem görüyor. 22 haftalık ortalama 7.47 TL seviyesinde. Bu seviye kritik bir destek. İlk bakışta gelen yukarı yönlü tepkilerin beklentilerin karşılanmasından sonra normal olduğunu ancak ilerleyen süreçte kurun bu seviyeyi aşağı yönde zorlayacağını düşünüyoruz. Özellikle bundan sonra BDDK’dan ya da Hazine ve Maliye Bakanlığından destekleyici adımlar gelmesi 7.47 TL altındaki seyri güçlendirecektir. Özetle bu karardan sonra yukarı yönde tepki alanının kısa kalacağını Dolar/TL’nin aşağı, borsanın yukarı gideceği ortamın devam edeceğini düşünmekteyiz.

Belgin Maviş - Ekonomist

Şu an tepkilere baktığımda BIST 100 endeksinde 1306 puana yükseliş var. 1280 seviyesindeydi. Dolar/TL'de de 7,52 seviyesinde hızlı bir geri çekilmeyi gördük. Bu piyasa beklentilerini karşıladığı görülüyor. Aynı zamanda da 10 yıllık tahvil faizimiz de, bunun fiyatlamasını görüyorduk. Şu anda piyasa alış şeklindeki hareketlerle kutluyor ya da beklentileri karşılıyor diyelim.

Bu tabi sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarına hem de enflasyonla mücadelede gereken adım atılacağını söyleyen sayın Naci Ağbal'ın da görüşlerini destekler nitelikte. Bu açıdan baktığımızda piyasaların beklentilerini karşılayan bir faiz artışını Merkez Bankası gerçekleştirmiş oldu.

Prof. Dr. Sefer Şener - İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Piyasa beklentisi 475 baz puandı. Açıkçası ben bu kadar yüksek oranlı düşüş yapacağını da düşünmemiştim. Ben daha çok taban kısmında kalanlardanım oran olarak. 200 - 250 baz puanlık bir tahminde bulunmuştuk. Fakat şunu söyleyelim, bunun ilk etkilerini biz bir haftalık süre içerisinde özellikle kurlar üzerinde net olarak göreceğiz. Şu anda kurlar üzerinde bir gerileme var. Bu tabi borsayı pozitif etkileyecek. Ama şunu da unutmamak lazım, yapılan tüm anketler zaten ortalama bazda 400-475 faiz artışını beklediğini gösteriyordu. Biliyorsunuz en son 14,56'ları görmüştük ağırlıklı ortalamada.

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