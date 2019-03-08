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Ekonomistler Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı

08.03.2019 - 15:17 | Son Güncelleme :
Ekonomistler Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Ekonomistler, 2018 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2.5 büyümesini beklerken; 2018 yılı dördüncü çeyreğinde ise Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın yüzde 3 azalmasını öngörüyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2018 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 3 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2018 yılı 4. çeyrek büyüme beklentileri yüzde eksi 1 ila eksi 5,5 aralığında yer aldı

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Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,5 oldu. Geçen yıl için ekonomistlerin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 1,8 ve en yüksek yüzde 3,3 seviyesinde oluştu.

Öte yandan ekonomistlerin 2019 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 1 düzeyinde belirlendi. Ekonomistlerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerine bakıldığında en düşük yüzde eksi 2 ve en yüksek yüzde 2,3 olduğu görüldü.

Türkiye ekonomisi 2018 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 büyümüştü. 


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