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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi

21.05.2020 - 16:25
Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentisi dahilinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti. Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

İşte ekonomistlerin değerlendirmeleri:

TCMB İHTİYATLI DURUŞUNU KORUYOR
Eda Karadağ – İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

TCMB mayıs ayı toplantısında piyasaların beklentisi doğrultusunda 50 baz puan faiz indirimine gitti. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.75’ten yüzde 8.25’e indirdi. Yurt dışındaki ve piyasalardaki normalleşmeleri gözlemlemeye devam ediyorlar. İlk paragrafta buna değiniyor.

İkinci paragrafta, iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın nisan ayında daha belirgin olduğunu ancak mayıs ayında dipten dönüş sinyallerini içerdiğini gözlemliyorlar. Özellikle dünya genelinde yaşanan salgının etkileri ABD ve Avrupa’da hala hissediliyor. Türkiye’de tedbirlerin daha hızlı alınarak mayıs ayında kademeli bir şekilde kısıtlamaların gevşetilmeye başlanması bu anlamda önemliydi. Tabii bu durumun haziran ayında ne yönde şekilleneceğine dair net bir şey söylemenin zor olabileceğini düşünüyoruz. Bu paragrafta, ihracat ve turizm gelirlerinde salgına bağlı düşüşün olmasına rağmen cari dengeye ilişkin ılımlı seyir vurgusunu korumaya devam ediyor.

Gıda fiyatlarına atıfta bulunduğu da dikkat çekiyor. Salgına bağlı olarak kısa süreli tüketici enflasyonunun yüksek seyredebileceğini ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale gelebileceğine vurgu yapılıyor. Yine de enflasyon konusunda çok ciddi bir sorun olmadığını TL’deki değer kaybına karşın, uluslararası emtia fiyatlarının enflasyonu olumlu etkilediğini bir kez daha vurgulamış oldu.

Değerlendirme; TCMB’nin bu kararını ihtiyatlı buluyoruz. Piyasadaki normalleşmeyi ve yurt dışını yakından izliyor. Küresel çapta, Merkez Bankalarının genişleyici adımlarının devam ettiği bu dönemde, Merkezin bu konuda elinin rahat olması aynı zamanda enflasyon rakamlarının da bunu desteklemesiyle kademeli bir şekilde faiz indirimlerine devam ettiğini gözlemliyoruz. Merkezin bir sonraki toplantısı 25 Haziran tarihinde bulunuyor. Bugüne kadar piyasalardaki normalleşme adımları daha da netlik kazanacaktır. Ayrıca, salgının ikinci dalga endişesinin de bu toplantıya kadar ne yönde şekilleneceğinin de önemli olacağını düşünüyoruz.

Kararın ardında, Dolar/TL kurunda bir oynaklık oluşmadı. Sabah saatlerinden bu yana kur 6.80 TL ve altına doğru bir eğim içerisinde seyrediyor. Özellikle, kurun seyrinde daha da netlik kazanması için swap hattı görüşmelerinin daha önemli olduğunu ve böyle bir antlaşma durumunda kurdaki düşüşü destekleyebileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla, karar kaynaklı kurda yeni bir hareket oluşmadı. Borsa İstanbul karar öncesi 103 bin üzeri denemelerine başlamıştı. Borsa açısından teknik görünüm olumlu ancak kısa vadede yükseliş trendi için biraz zorlanabilir düşüncesindeyiz. Bugün 103 bin üzeri kapatıp kapatmaması kritik. Ancak, karar kaynaklı borsa açısından da yeni bir hareket görülmüyor.

PİYASALARDA ÇOK CİDDİ OYNAKLIKLAR YAŞANMADI
Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık kurucu ortak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun bugün yapılan toplantıda aldığı, politika faiz oranının yüzde 8,75’den yüzde 8,25’e indirilmesi yönündeki kararı sonrasında piyasalarda çok ciddi oynaklıklar yaşanmadı. 2020 yılı içerisinde daha önce yapılan 4 toplantının aksine, TCMB Para Politikası Kurulu’nun bu toplantıda açıkladığı faiz oranı kararı, piyasadaki ağırlıklı beklenti paralelinde gerçekleşti ve 50 baz puan kadar oldu.

Dolar/TL kuru, altın ve Borsa İstanbul cephelerinde çok ciddi çalkalanmalar yaşanmamış olmasını buna bağlayabiliriz. Bugün ve hafta kapanışına kadar da özellikle gram altın ve Borsa İstanbul’da negatif yönlü sürpriz birtakım büyük hareketlerin izlenmesi pek olası görünmüyor. Covid-19 nedeniyle durağan hale gelen ekonomik aktiviteler doğrultusunda gerilemesi beklenen yıllık enflasyon oranları, TCMB’nin önümüzdeki ayda yapılacak toplantıda yine ilave bir faiz oranı indirim yapmasına imkan sağlayacak gibi görünüyor.

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