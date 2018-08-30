Ekonomistler enflasyon beklentisini açıkladı

Ekonomistler, ağustosta enflasyonun yüzde 2,15 artmasını beklerken, 2018'de ise enflasyonun yüzde 17,95'e çıkacağını tahmin ediyor.

3 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,15 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,13, en yüksek yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 17,95 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 15,50, en yüksek yüzde 20,40 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,64 düzeyinde gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,15) göre, bir önceki ay yüzde 15,85 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,73'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,55 artış göstermişti.

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