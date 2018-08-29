Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 9 azalarak 92,2'den 83,9'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, ağustosta temmuza göre yüzde 9 azalarak 92,2'den 83,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki azalmadan kaynaklandı.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 68,3'e, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,3'e, hizmet sektörü güven endeksi 88'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,4'e ve inşaat sektörü güven endeksi 68,8'e geriledi.