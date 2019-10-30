Ekonomik güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi, ekim ayında 89.8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 86 iken, Ekim ayında yüzde 4.5 oranında artarak 89.8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekim ayında tüketici güven endeksi 57 değerine, reel kesim güven endeksi 104.2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 90.7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102.3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 65.1 değerine yükseldi.

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