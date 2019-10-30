‹ Önceki Haber "ABD-Çin ticaret anlaşması Şili'ye yetişmeyebilir" "ABD-Çin ticaret anlaşması Şili'ye yetişmeyebilir" Sonraki Haber › İki otomotiv devinden birleşme sinyali İki otomotiv devinden birleşme sinyali

Ekonomik güven endeksi açıklandı

30.10.2019 - 10:27
Ekonomik güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi, ekim ayında 89.8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya  göre, Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 86 iken, Ekim ayında yüzde 4.5  oranında artarak 89.8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış,  tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve  inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekim ayında tüketici güven endeksi 57 değerine, reel kesim güven  endeksi 104.2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 90.7 değerine,  perakende ticaret sektörü güven endeksi 102.3 değerine ve inşaat  sektörü güven endeksi 65.1 değerine yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.692 Değişim: -1,15% Hacim : 6.941 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.504 30.10.2019 Yüksek 99.666
Açılış: 98.921
5,7067 Değişim: -0,54%
Düşük 5,6996 30.10.2019 Yüksek 5,7709
Açılış: 5,7375
6,3613 Değişim: -0,25%
Düşük 6,3394 30.10.2019 Yüksek 6,4174
Açılış: 6,377
274,32 Değişim: -0,06%
Düşük 272,68 30.10.2019 Yüksek 276,40
Açılış: 274,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.