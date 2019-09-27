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Ekonomik güven endeksi açıklandı

27.09.2019 - 10:14
Ekonomik güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 86 olurken; önceki veri 87.1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 87,1 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 86 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Eylül ayında tüketici güven endeksi 55,8 değerine ve reel kesim güven endeksi 99,7 değerine geriledi. Eylül ayında hizmet sektörü güven endeksi 89,3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi ise 60,1 değerine yükseldi.


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