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"Ekonomik görünüm oldukça güçlü"

18.07.2018 - 08:44
"Ekonomik görünüm oldukça güçlü"

Fed eski Başkanı Bernanke'ye göre, ekonomik görünüm olumlu olmaya devam ediyor.

 

Fed eski Başkanı Ben Bernanke, ekonomide son gelişmeleri değerlendirdi. Bernanke'ye göre tahvil piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler de gelecekte bir probleme işaret etmekten uzak.

New York Fed eski Başkanı Tim Geithner ve Obama döneminin Hazine Bakanı Herry Paulson ile birlikte yuvarlak masa toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bernanke, "Ekonomi için kısa vadeli görünüme ilişkin gördüğümüz her şey oldukça güçlü" diye konuştu.

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Bernanke, getiri eğrisinde terse dönüşün bilincinde olduğunu ancak Fed'in ekonominin geleceği konusunda düşünürken faktörlere çok farklı açılardan bakması gerektiğini vurguladı.

Bernanke, uzun vadeli faiz oranlarının "alışılmadık derecede düşük" olmaları nedeniyle getiri eğrisinde terse dönüşün bir sinyal olmadığı yönünde argümanlar bulunduğunu da dile getirdi. Bernanke, "Getiri eğrisi bir gösterge, ancak tek gösterge değil" diye konuştu.


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