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"Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz"

13.11.2020 - 16:14
"Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz" | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Küresel düzen koronavirüs salgını ile daha derin sıkıntılarla yüz yüze kalmıştır. Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır. Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinde geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi milletimizle paylaştık. Bakanlıklar, kurumlar yanında ilgili kesimlerle yakın diyalog halinde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA ÇEKMEK

Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu anlamda önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform düzenlemeleriyle ilgili paketlerimiz devam ediyor. Bütçeden sonra Meclis'ten öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. İnsan Hakları Eylem Planı'na öncelik veriyoruz. 


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