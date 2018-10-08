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"Ekonomide dengelenme süreci başladı"

08.10.2018 - 08:53
"Ekonomide dengelenme süreci başladı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, genel olarak göstergelerle birlikte ekonomide dengelenme sürecinin başladığını belirterek, “Bütçe disiplininde yeni dönemde de çok sıkı, tavizsiz bir politika izlenecek. Bütçe disiplininde taviz yok” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide dengelenme sürecinin başladığını belirterek, bütçe disiplininde tavizsiz bir politika izleneceğini söyledi. Albayrak, AK Parti Kızılcahamam Kampı’nın son gününde enflasyon, kurdaki gelişmeler, bütçe çalışmaları, Yeni Ekonomi Programı (YEP) gibi konularda basına kapalı bir sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele için hafta içinde güçlü bir programın açıklanacağını söyledi. Albayrak, programla enflasyonla mücadele çerçevesinin çizileceğini vurguladı.

BORÇLULUK GAYET İYİ

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; ihracatı yükseltme, cari açığı düşürme ve katma değeri yüksek teknoloji yatırımlarının arttırılmasını amaçladıklarını söyleyen Albayrak, Türkiye’nin ekonomik göstergelerini ve borçluluk oranları hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Türkiye’nin kamu borcunun Gayri Safı Milli Hasılaya oranının yüzde 28 olduğunu vurgulayan Albayrak, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde yüzde 49, OECD üyesi ülkelerde ise yüzde 111’e ulaştığına dikkat çekti. Türkiye’nin hane halkı borçluluk rakamlarında ise borcun milli gelire oranının yüzde 16 seviyesinde olduğunu anlatan Albayrak, “Bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 36 oranında seyrediyor. Dünya ortalaması ise yüzde 60’lara kadar çıkıyor. Türkiye’nin kamu borçluluk oranı gayet iyi seviyede bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin toplam borçluluk oranının hem gelişmekte olan ülkeler hem de dünya ortalamasının altında olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, son dönemde enflasyon, kur, faiz üçgeninde ekonomide yaşanan gelişmelere yönelik atılan adımlarla ilgili bilgiler paylaştı. Albayrak, “Son 2 aydır spekülatif adımlara karşı Türkiye’nin ilgili paydaşlarla koordinasyon içinde attığı etkili adımlar sayesinde 550 puana çıkan risk primleri 350 seviyesine düştü” diye konuştu.

TL, SWAP, BÜTÇE SUNUMU

Albayrak sunumunda sözleşmelerde Türk Lirası’na geçilmesi, bankaları rahatlatmaya yönelik adımlar, SWAP işlemlerinde yüzde 25 öz kaynak zorunluluğu getirilmesi, YEP, stratejik plan ve 2019 bütçe çalışmaları, dolar mevduatlarında stopajın güçlendirilmesi gibi başlıklarda atılan adımları anlattı. Albayrak, YEP’in Türkiye’nin hedeflerine güçlü ve kararlı bir şekilde yürümesini sağlayacağını belirtti.


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