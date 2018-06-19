"Ekonomide 2 ya da 3 bakanlık olabilir"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Yeni dönemde ekonomi ile ilgili bakanlık sayısı iki ya da üç olabilir" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CNNTürk TV'de açıklamalarda bulundu. Zeybekci, yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle yeni dönemde bu sayının maksimum üçe düşeceği, iki olabilir, üç olabilir şeklinde bir çalışmanın olacağını da... yani bir para piyasaları, maliye, hazine, finans ile ilgili bölüm bir de reel sektör ile ilgili bir bölüm muhtemeldir. Belki bunun yanına ayrıca bir de bilim, teknoloji gibi ayrı bir bölüm olabilir" dedi.

Reuters'ta 30 Mayıs'ta yer alan haberde, oluşturulacak yeni kabinede bakanlık sayısının 14 olarak planlandığı, ekonomi yönetiminde karar alma ve bürokratik etkinliğin artırılması kapsamında yönetimin tek çatı altında toplanmasının öngörüldüğü belirtilmişti.

##$HABER_1446922$##

OHAL'İN KALDIRILMASI EKONOMİYİ DESTEKLER

Yaklaşık iki yıl önceki darbe girişiminin ardından başlatılan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının da ekonomiyi destekleyeceğini, "Türkiye'nin OHAL'den bir an önce çıkması ekonomimiz anlamında pozitif olacaktır... bundan sonra uzatılmayacak olması, veya bu yönde bir siyasi irade olması, piyasalar açısından da ekonomimiz açısından da yurtdışındaki ticaret ve ekonomik algısı açısından da son derece önemli olacaktır" ifadesiyle belirtti.

Zeybekci olağanüstü halin getirdiği yetkilere ihtiyaç olması halinde adalet ve içişleri bakanlıklarına bu tür yetkilerin geçici olarak tanınabileceğini belirtti.

Zeybekci Şubat-Mart-Nisan döneminde yüzde 10.1 olan işsizliğin bir iki ay içinde tek haneye inebileceğini belirtti.