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Ekonomi Başdanışmanı Ertem'den 'faiz' açıklaması

20.06.2018 - 10:28 | Son Güncelleme :
Ekonomi Başdanışmanı Ertem'den 'faiz' açıklaması

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, "Faizlerin aşağı inmesi temel hedeflerden biri, bunu piyasa koşullarında yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber televizyonunun canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ertem, "TCMB'nin bağımsızlığı tartışılmaz, TCMB'nin araç bağımsızlığı sonsuz, bankanın son dönemde attığı adımlar bunun göstergesi; yeni dönemde TCMB enflasyon hedeflemesine devam edecek" şeklinde söyledi. Reuters'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

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* Verginin tabana daha çok yayılması gündemde, bununla ilgili adımlar süratle atılacak.

* Yüzde 70'ler seviyesindeki kronik enflasyon yüzde 10'a hatta altına indirildi, daha düşük enflasyon için adımları da atacağız.

* Vergi reformuyla dolaylı vergilerin azaltılması hedeflenecek. Para ve maliye politikalarının ortaklığı temel hedeflerden biri, eksiklikler hızla giderilecek.

* Maliye ve para politikalarının uyumu en üst düzeye çıkarılacak. Faizlerin aşağı inmesi temel hedeflerden biri, bunu piyasa koşullarında yapacağız.

* 5 bölgede mega endüstri bölgeleri kurulacak 100 bin istihdam sağlanacak. Genç işsizlikte düşüş devam edecek nisan ve mayıs aylarında turizmin gittikçe canlanmasıyla birlikte işsizlik düşüşünü sürdürecek.

* Yapılacak reformlarla bütçenin gelir tarafı sürekli iyileşecek, bütçe konusunda Türkiye'nin hiç bir sıkıntısı yok. Dalgalı kur rejimi Türkiye'nin en büyük kazanımlarından biridir.

* Seçimlerden sonra Türkiye'ye özgü bir mortgage olan 'yapı tasarruf sandığı sistemi' hayata geçirilecek.


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