Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'büyüme' değerlendirmesi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Öncü göstergeler 2018'de de ciddi bir büyümeye işaret ediyor; 2018 için OVP'deki yüzde 5.5 hedefi yakalanabilir, hatta üstüne çıkılabilir" şeklinde açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, öncü göstergelerin 2018'de de ciddi bir büyümeye işaret ettiğini, 2018 için OVP'deki yüzde 5.5 hedefinin yakalanabileceğini hatta üstüne çıkılabileceğini söyledi. Bakanlık açıklamayı büyüme verisi ardından yazılı olarak yaptı.

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Türkiye ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.