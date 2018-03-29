‹ Önceki Haber Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'büyüme' değerlendirmesi

29.03.2018 - 10:49
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'büyüme' değerlendirmesi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Öncü göstergeler 2018'de de ciddi bir büyümeye işaret ediyor; 2018 için OVP'deki yüzde 5.5 hedefi yakalanabilir, hatta üstüne çıkılabilir" şeklinde açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, öncü göstergelerin 2018'de de ciddi bir büyümeye işaret ettiğini, 2018 için OVP'deki yüzde 5.5 hedefinin yakalanabileceğini hatta üstüne çıkılabileceğini söyledi. Bakanlık açıklamayı büyüme verisi ardından yazılı olarak yaptı.

##$HABER_1445042$##

Türkiye ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.


‹ Önceki Haber Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.893 Değişim: 0,67% Hacim : 5.038 Mio.TL Son veri saati : 17:08
Düşük 113.426 29.03.2018 Yüksek 115.084
Açılış: 113.810
3,9690 Değişim: -1,03%
Düşük 3,9604 29.03.2018 Yüksek 4,0162
Açılış: 4,01025
4,8968 Değişim: -0,94%
Düşük 4,8868 29.03.2018 Yüksek 4,9563
Açılış: 4,94325
168,88 Değişim: -1,16%
Düşük 168,50 29.03.2018 Yüksek 171,41
Açılış: 170,86
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.