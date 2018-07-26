‹ Önceki Haber Türk bankaları için 'AL' tavsiyesi Türk bankaları için 'AL' tavsiyesi Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı hisse senedi sattı Yabancı yatırımcı hisse senedi sattı

Ekmek fiyatlarına zam geliyor

26.07.2018 - 14:05
Ekmek fiyatlarına zam geliyor

Ekmek fiyatları 5.75 kg/TL'yi geçmeyecek şekilde yüzde 15 artırılacak, ekonomistler zammın enflasyona etkisini yaklaşık 0.3 puan hesaplıyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatlarında kilogram başına 5.75 TL'yi geçmeyecek şekilde yüzde 15 civarında artış olacağını açıkladı. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre yüzde 15 zam manşet enflasyona yaklaşık 0.3 puan artırıcı etki yapacak.

Fiyat artışının yürürlüğe girmesinin bir ayı bulacağını belirten Balcı, illere göre artış oranı farklılık gösterebileceğini, bazı illerde daha düşük oranda artış yaşanabileceğini ancak hiç bir ilde artışın yüzde 15'i, fiyatın da kilogram başına 5.75 TL'yi geçmeyeceğini belirtti.

##$HABER_1447936$##

Ekmek fiyatları enflasyona etkisi nedeniyle yakından izleniyor. TÜİK verilerine göre gıda ve alkolsüz içecekler kaleminin enflasyon sepeti içindeki ağırlığı yüzde 23 ekmeğin ağırlığı ise yüzde 2.1 seviyesinde bulunuyor.

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu iki ekonomist de zammın hayata geçirilmesiyle birlikte enflasyonun 0.3 puan yükseleceğini hesapladı.

Tüketici fiyatları Haziran'da yıllık olarak yüzde 15.39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesinde bulunuyor. TL'deki değer kaybı ve enflasyonu etkileyen her gelişme piyasalarda yakından izleniyor.

 


Etiketler

‹ Önceki Haber Türk bankaları için 'AL' tavsiyesi Türk bankaları için 'AL' tavsiyesi Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı hisse senedi sattı Yabancı yatırımcı hisse senedi sattı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.817 Değişim: -0,58% Hacim : 10.420 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.537 26.07.2018 Yüksek 96.681
Açılış: 95.776
4,8724 Değişim: 0,12%
Düşük 4,8569 27.07.2018 Yüksek 4,8732
Açılış: 4,8664
5,6738 Değişim: 0,03%
Düşük 5,6564 27.07.2018 Yüksek 5,6784
Açılış: 5,6721
191,69 Değişim: 0,19%
Düşük 190,95 27.07.2018 Yüksek 191,74
Açılış: 191,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.