Ekmek fiyatlarına zam geliyor

Ekmek fiyatları 5.75 kg/TL'yi geçmeyecek şekilde yüzde 15 artırılacak, ekonomistler zammın enflasyona etkisini yaklaşık 0.3 puan hesaplıyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatlarında kilogram başına 5.75 TL'yi geçmeyecek şekilde yüzde 15 civarında artış olacağını açıkladı. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre yüzde 15 zam manşet enflasyona yaklaşık 0.3 puan artırıcı etki yapacak.

Fiyat artışının yürürlüğe girmesinin bir ayı bulacağını belirten Balcı, illere göre artış oranı farklılık gösterebileceğini, bazı illerde daha düşük oranda artış yaşanabileceğini ancak hiç bir ilde artışın yüzde 15'i, fiyatın da kilogram başına 5.75 TL'yi geçmeyeceğini belirtti.

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Ekmek fiyatları enflasyona etkisi nedeniyle yakından izleniyor. TÜİK verilerine göre gıda ve alkolsüz içecekler kaleminin enflasyon sepeti içindeki ağırlığı yüzde 23 ekmeğin ağırlığı ise yüzde 2.1 seviyesinde bulunuyor.

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu iki ekonomist de zammın hayata geçirilmesiyle birlikte enflasyonun 0.3 puan yükseleceğini hesapladı.

Tüketici fiyatları Haziran'da yıllık olarak yüzde 15.39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesinde bulunuyor. TL'deki değer kaybı ve enflasyonu etkileyen her gelişme piyasalarda yakından izleniyor.

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