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Ekimde en fazla ihracat otomotiv endüstrisinden

02.11.2020 - 15:00 | Son Güncelleme :
Ekimde en fazla ihracat otomotiv endüstrisinden | Ekonomi Haberleri

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 915 milyon 981 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, ekimde 2 milyar 915 milyon 981 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 857 milyon 564 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 725 milyon 231 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 160,9 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 7,6 artışla 13 milyar 323 milyon 964 bin dolarlık ihracat yapıldı.

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Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 13,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,2 azalışla 2 milyar 342 milyon 908 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda yüzde 6,5 yükselişle 394 milyon 408 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

EN ÇOK ALMANYA'YA İHRACAT YAPILDI

Geçen ay ilk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50,8, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 67,6 oldu.

Söz konusu dönemde ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 620 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 966 milyon dolar ile Irak olarak belirlendi.

Yılın 10 ayında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke; 12,9 milyar dolar ile Almanya, 9 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 8,2 milyar dolar ile ABD, 7,2 milyar dolar ile Irak ve 6,4 milyar dolar ile İtalya olarak kayıtlara geçti.

PARİTE ETKİSİ 483 MİLYON DOLAR

Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Ekim ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 483 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yılın 10 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 507 milyon dolar oldu.


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