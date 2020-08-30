Eğitimde KDV yüzde 1'e düşürüldü | Ekonomi Haberleri

Eğitimde KDV yüzde 1'e düşürüldü
Resmi Gazete'de yer alan karara göre eğitim ve öğretim hizmetlerinde alınan KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.
Resmi Gazete'de yer alan diğer düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.
Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.
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