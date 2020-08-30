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Eğitimde KDV yüzde 1'e düşürüldü

30.08.2020 - 15:39
Eğitimde KDV yüzde 1'e düşürüldü | Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete'de yer alan karara göre eğitim ve öğretim hizmetlerinde alınan KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Resmi Gazete'de yer alan diğer düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.


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