‹ Önceki Haber Merkez Bankası ‘Faize haziranda bakarız’ dedi Merkez Bankası ‘Faize haziranda bakarız’ dedi Sonraki Haber › Ne zaman emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız?

"Eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz"

07.03.2019 - 13:08
"Eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz" | Ekonomi Haberleri

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı, kadınların eğitim başta olmak üzere yaşamın her alanında eşit var olmasının önemini vurguladı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Sabancı, “Yaşadığımız dönemde, dünya teknoloji ve bilime odaklanarak dijitalleşme, büyük veri ve yapay zekayla geleceği şekillendirmeye çalışırken çağdaş Türkiye’ye kızların okumasını tartışmak yakışmaz. Ülkemizde kız çocuklarının eğitimi için yıllardır sürdürülen çalışmaların sonuçlarını rakamlarla görmek çok güzel ancak oranlar maalesef hala erkeklerin gerisinde kalıyor. Ne yazık ki hala kız çocuklarının okuyup okumayacağını tartışıyoruz. Oysa bizim bunları geride bırakarak; eğitimin kadın ve erkek tüm bireylerin hakkı olduğunu çoktan kabul etmiş olmamız gerekiyor. Bu nedenle Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, eğitim ve her alanda eşitlik insan hakkıdır, tartışılmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşamın her alanında eşitliğin sağlanması için öncelikli koşulun eğitimde eşitlik olduğunu belirten Sabancı, toplumsal gelişmenin kadınların her alanda hayata katılımıyla mümkün olacağını; bilimde, sanayide, üretimde ilerlemek için kadın gücünün olmazsa olmaz olduğunu ve bu güçten ancak eğitimle yararlanılabileceğini aktardı.

##$HABER_1453353$##

45 yıldır eğitime desteğini sürdüren Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta ve zorla evliliklerin engellenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projelerine destek veriyor. Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla sürdürdüğü “Mor Sertifika Programı” ile de eğitim ortamında toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Sabancı Vakfı’nın bugüne kadar kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çalışmaları arasında kızların eğitime erişimine katkıda bulunmak için 17 ilde inşa edilen 19 öğrenci yurdu, kadının toplumsal yaşam içindeki rolünü güçlendirmek amacıyla yürütülen “Birleşmiş Milletler Ortak Programı” ve 70 ülkeden 450’den fazla kurumun üye olduğu “Girls Not Brides” platformu üyeliği bulunuyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Nevşehir’de “Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi” projesi ile özel sektörün aile içi şiddetle mücadelede aktif rol alan ve somut çözüm önerileri sunan bir paydaş olmasına öncülük eden “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesi yürütülüyor. 


‹ Önceki Haber Merkez Bankası ‘Faize haziranda bakarız’ dedi Merkez Bankası ‘Faize haziranda bakarız’ dedi Sonraki Haber › Ne zaman emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.538 Değişim: -0,73% Hacim : 6.231 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.874 08.03.2019 Yüksek 102.464
Açılış: 102.337
5,4440 Değişim: -0,50%
Düşük 5,4303 09.03.2019 Yüksek 5,4887
Açılış: 5,47125
6,1180 Değişim: -0,15%
Düşük 6,1004 09.03.2019 Yüksek 6,1553
Açılış: 6,1272
227,55 Değişim: 0,61%
Düşük 225,49 08.03.2019 Yüksek 228,39
Açılış: 226,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.