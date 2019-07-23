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Ege Gübre'den satın alma açıklaması

23.07.2019 - 15:29
Ege Gübre'den satın alma açıklaması | Ekonomi Haberleri

Ege Gübre, TCE EGE Konteyner firmasını satın almak için görüşmelere başladı.

Ege Gübre TCE EGE Konteyner firmasını satın almak için İspanyol A.Perez Y Cia Sociedad ile görüşmelere başladığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, TCE EGE Konteyner Terminal İşletmeleri firması Ege Gübre'nin liman tesislerinde öncelikli yanaşma sözleşmesi ile konteyner elleçleme faaliyetinde bulunuyor.

Ege Gübre hisseleri saat 14.36'da yüzde 4.38 primle 27.62 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 1.55 yükselişte bulunuyor.


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